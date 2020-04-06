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Gölbaşı Belediyesi şehit aileleri ve gazileri unutmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit aileleri ve gaziler ile ailelerini telefonla arayarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

06.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:00
Gölbaşı Belediyesi şehit aileleri ve gazileri unutmadı
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit aileleri ve gaziler ile ailelerini telefonla arayarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şimşek, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile telefonla görüştü.
Devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Vatanı ve milleti uğruna canlarını hiçe sayan evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Her daim yanlarında olacağız. Herhangi bir ihtiyaçları olursa belediyemizi ve beni 24 saat arayabilirler. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman başımızın üste yeri var."

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Şimşek, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı Belediyesi şehit aileleri ve gazileri unutmadı - Haberler

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