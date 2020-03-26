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Gölbaşı Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde vatandaşların evlerinden çıkmaması ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını Gölbaşı Belediyesi ekipleri unutmadı.

26.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:10
Gölbaşı Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde vatandaşların evlerinden çıkmaması ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını Gölbaşı Belediyesi ekipleri unutmadı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gölbaşı'nda vatandaşlar evlerinde kalarak izolasyon uygulamalarına katkı sağlıyor. Sosyal mesafelendirme sürecinde aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını ise Gölbaşı Belediyesi ekipleri unutmayarak sokaklara mama bırakıyor. Evde izolasyon sürecinde sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslenmesine yönelik uygulamayı başlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarını kendi elleriyle beslemişti. Kovid-19 ile mücadele kapsamında evde kalmanın önemini bir kez daha vurgulayan Şimşek, "Siz yeter ki evinizde kalın, biz sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz" dedi.

Şimşek, "Salgına karşı verdiğimiz mücadelede vatandaşlarımız evde kalmaya gayret ediyor. Bu süreçte bizler de üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemize gelen vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılıyor. Bir yandan karantina bölgesindeki misafirlerimiz için çalışıyoruz. Ancak sokak hayvanlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Onların besin ihtiyacını karşılıyoruz, bu şekilde saldırganlık sergilemelerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Hep birlikte bu süreci atlatacağız ve yeniden sağlıklı günlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Gölbaşı Belediyesi, Güncel

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