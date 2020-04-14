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Gölbaşı Belediyesinden 80 bin organik sebze fidesi

Gölbaşı Belediyesi, organik üretim ve tüketimi desteklemek, yaygınlaştırmak amacıyla 80 bin organik sebze fidesi dağıtacak.

14.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:03
Gölbaşı Belediyesinden 80 bin organik sebze fidesi

Gölbaşı Belediyesi, organik üretim ve tüketimi desteklemek, yaygınlaştırmak amacıyla 80 bin organik sebze fidesi dağıtacak.


Gölbaşı Belediyesi, sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla düzenlediği sebze fidesi dağıtımını bu yıl da gerçekleştirecek. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında yetiştirilen domates, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan 80 bin organik fide Gölbaşı halkına ücretsiz olarak dağıtılacak.


Genetiği değişmemiş, organik sebze meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla 80 bin yerli fidenin halka dağıtılacağını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Organik tarım hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir. Tamamen yerli olan ve belediyemizin seralarında yetiştirilen tohumları inşallah Mayıs ayının son haftasından sonra fide olarak vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkece korona virüse karşı mücadele ettiğimiz bugünlerde inşallah bağ ve bahçe özlemi duyup da sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlarımıza yerli fideler belediye ekiplerince teslim edilecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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