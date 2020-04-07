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Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve karasinek gibi böceklerin üreme yerlerini ilaçladı.

07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:56
Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama
Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve karasinek gibi böceklerin üreme yerlerini ilaçladı.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı larvayla mücadele ekipleri, Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler; sivrisinek, karasinek gibi canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanları tespit ederek ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar, Gölbaşı Belediyesi larvayla mücadele ekipleri tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler, halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sivrisineklerin suda geçirmiş olduğu larva ve pupa evresi döneminde mücadele ediyor. Ekipler, bu kapsamda çevre düzenlemeleri, göl kıyıları, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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