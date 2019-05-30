Gölbaşı Belediyesinden camilere temizlik

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, İlçe genelindeki camilerinin halılarına, lavaboları ve çevre bakımını yaparak vatandaşların temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmeleri için çalışıyor.

İlçe genelinde cami temizleme işleminin yıl içerisinde de düzenli bir şekilde devam edeceğini ifaden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Öncelikle Mübarek Ramazan bayramının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı; birlik ve beraberlik, ramazan dayanışma, ramazan el ele gönül gönüle olduğumuz mübarek bir aydır. Bu mübarek ayda; 'Temizlik imandandır.' Hadis-i şerifini ilke edinerek, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Bu kapsamda ekipleriz ve halı yıkama firmaları aracılığı ile ilçemizdeki tüm camilerin temizliğini gerçekleştirdik, bayrama hazır hale getirdik. Gölbaşımızda var olan dayanışmanın, birliğin, beraberliğin daha üst seviyelere çıkarak birbirimizle hem hal olduğumuz günlerin tüm zamanlarda yoğun bir şekilde olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler