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Gölbaşı Belediyesinden engelli kursiyerlere piknik

Gölbaşı Belediyesi engelli kursiyerler için Mogan Gölü'nde piknik organizasyonu düzenledi.

27.07.2019 14:01 Gölbaşı Belediyesinden engelli kursiyerlere piknik
Gölbaşı Belediyesi engelli kursiyerler için Mogan Gölü'nde piknik organizasyonu düzenledi.
Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce engellilere yönelik açılan çeşitli kurslara katılan kursiyerlere verilen piknikte konuşan Başkan Ramazan Şimşek, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli olmak, toplumdan soyutlanmak, meslek ve başarı azminden uzaklaşmak, mutsuz ve bahanelerle yaşamak değildir." dedi.
Gölbaşı Belediyesi olarak ellerinden gelen imkanları sunarak engellilere yol arkadaşı olmaya çalıştıklarını aktaran Şimşek, "Sizlere hayat boyu başarı ve mutluluklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü, Güncel

Kaynak: AA

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