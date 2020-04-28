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Gölbaşı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Gölbaşı Belediyesine bağlı hizmet veren Paylaşım Noktası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

28.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:02
Gölbaşı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
Gölbaşı Belediyesine bağlı hizmet veren Paylaşım Noktası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, şehit, gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirtti.
Hilal Kartlara yükledikleri nakitle Sosyal Market'ten gıda ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip vatandaşların sayısını her geçen gün artırma gayretinde olduklarını belirten Şimşek, "Paylaşım Noktası'na gelerek Hilal Kartları ile ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarımız şimdilik evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz Paylaşım Noktasını evlerine taşımaya devam edeceğiz." dedi.
Şimşek, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Virüs salgını sebebiyle evlerine kapanan birçok ailemize ulaşarak paketlerimizi adreslerine teslim ettik. Tesisat sorunu yaşayan vatandaşlarımızdan tutun da hasta ve bebek bezi, kırtasiye ihtiyaçları gibi her türlü talebe kulak verdik. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Ramazan ayı ve koronavirüs sebebiyle çalışmalarımızı daha da artırdık. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız."
Öte yandan, Gölbaşı Belediyesi ile iletişime geçerek kitap isteğinde bulunan minik Aymila Kaçan'ın talebi yerine getirildi.
Okumayı çok sevdiğini ve bu süreci bol bol kitap okuyarak geçirdiğini belirten minik Aymila, Başkan Şimşek'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Şimşek, Güncel, Haber

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