Haberler » Güncel » Gölbaşı Belediyesinden işaret dili kursu - Haber

Gölbaşı Belediyesinden işaret dili kursu

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında işaret dili kursu açıyor.

23.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:57 Gölbaşı Belediyesinden işaret dili kursu
Gölbaşı Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında işaret dili kursu açıyor.

Gölbaşı ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından açılacak olan işaret dili kursu ile ilgili açıklamaya yapan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "İşitme engelli bireylerin bizleri anlama şansı yok ama biz onları anlayabiliriz. Gölbaşılı hemşehrilerimin duyma ve konuşma engeli olan kişilerle daha iyi sağlıklı iletişim kurabilmesi ve hayata daha farklı bir açıdan bakabilmesi için halk eğitim merkezi müdürlüğü iş birliğiyle işaret dili kursu açıyoruz. Kursumuz ücretsiz olup herkese açıktır. Kayıt yapmak isteyenler belediyemiz çözüm masasına başvuru yapabilir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38   Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Suudi mahkemesinin kararına tepki Açıklaması - Haber
18:37   FLAŞ - Haber
18:35   Tosya'da çıkan yangında ev samanlık ve ambar yandı - Haber
18:35   DHA YURT BÜLTENİ-25 - Haber
18:30   İzmirliler su kuyruğunda - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
23.12.2019 18:41:17