Gölbaşı Belediyesinden kar mesaisi

Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın koordinasyonu ile ekipler, gece yarısından itibaren riskli bölgelerden başlayarak tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Karla Mücadele Ekipleri kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor.

Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü ifaden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Tüm birimlerimizle, kar yağışı başlar başlamaz sahaya çıktık. Koordinasyon ve planlamamızı tamamladıktan sonra çalışmalara başladık. Ekiplerimiz öncelikle hastaneden başlayarak ilçemizdeki birçok noktada tuzlama çalışması yaptı. Daha sonra ana arterlerden başlayarak küreme çalışmalarına başladı ekiplerimiz. Şuan itibariyle ilçe merkezimizde kapalı yol bulunmamaktır. Daha sonra gün içinde ve sonraki günlerde ara sokaklarda çalışmalar programlandı. Amacımız olumsuz kış şartlarının hizmetleri aksamasına engel olmaktır. Bunun için de ekiplerimiz 24 saat hizmet esasına göre hazır bekliyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadığı sürece araçlarıyla dışarı çıkmasınlar. Çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız ise kış lastiğini ve kar zincirlerini takmayı ihmal etmesinler"