Gölbaşı Belediyesinden teknolojik hamle
Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, geliştirilen program ile sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.
12.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:15
Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, geliştirilen program ile sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.
Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen program sayesinde tablet üzerinden Fen İşleri Müdürlüğünün işleyişini sağlayan her konuya hızlı ve doğru bir şekilde müdahale ediliyor. Yazılım programı Fen İşleri Müdürlüğü atölyesine gelen herhangi bir araç arızasında tablet üzerinden arıza kaydı giriliyor, ardından eksik ya da gerekli parçaların fotoğrafları çekilip müdürlük deposunda olup olmadığına bakılıyor. Yazılım üzerinden iş ve personel takibi de yapılabiliyor. - ANKARA
Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen program sayesinde tablet üzerinden Fen İşleri Müdürlüğünün işleyişini sağlayan her konuya hızlı ve doğru bir şekilde müdahale ediliyor. Yazılım programı Fen İşleri Müdürlüğü atölyesine gelen herhangi bir araç arızasında tablet üzerinden arıza kaydı giriliyor, ardından eksik ya da gerekli parçaların fotoğrafları çekilip müdürlük deposunda olup olmadığına bakılıyor. Yazılım üzerinden iş ve personel takibi de yapılabiliyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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