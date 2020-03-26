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Gölbaşı Belediyesinden üç noktaya ateş ölçüm merkezi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) tehlikesine karşı Gölbaşı Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

26.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:39
Gölbaşı Belediyesinden üç noktaya ateş ölçüm merkezi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) tehlikesine karşı Gölbaşı Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Gölbaşı Belediyesi hizmet binasına gelen her vatandaşın ateşi dijital temassız ateş ölçerle kontrol edilirken, vatandaşlar için de ilçede üç noktada ateş ölçüm noktası oluşturuldu. Gaziosmanpaşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Eymir Mahallesi TOKİ Blokları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde isteyen vatandaşların dijital temassız ateş ölçerle vücut sıcaklıkları Gölbaşı Belediyesi sağlık ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve belediye ekiplerine hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiler.

Toplum sağlığını en önde tutan bir anlayış ile korona virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Tüm dünyada yıkıcı sonuçlara sebep olan ve pek çok ülkeyi olumsuz etkisi altına alan korona virüse karşı topyekün mücadeleye giriştik. Belediye personelimiz büyük bir özveriyle tüm ilçede dezenfekte çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda üç noktada oluşturduğumuz ateş ölçüm noktalarında sağlık personellerimiz de vatandaşlarımızın vücut sıcaklığını kontrol ediyor ve gerekli bilgilendirmeler yapılıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Güncel

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