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Gölbaşı Belediyesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

26.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:42
Gölbaşı Belediyesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şimşek, mesajında, coğrafi özellikleri ve turizme katkıları ile her zaman önemli yere sahip ilçenin, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, ilçenin tanıtımı, turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu belirtti.
Gölbaşılı olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Şimşek, mesajında şunları kaydetti: "Doğduğum, büyüdüğüm bu kente bugün hizmet etmeyi nasip eden Rabbime şükrediyor ve siz değerli Gölbaşı halkına hizmet etmekten gurur duyuyorum. Gönül isterdi ki 55. yılımızı coşkuyla, hep bir arada kutlayabilelim. Ancak içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle bu kutlamaları hep birlikte başka bir bahara erteliyoruz.
Bugüne kadar Gölbaşı'na hizmet eden, gelişmesi için bir çivi çakan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Devletine, milletine, vatanına bağlılığıyla bilinen Gölbaşı her dönem tarihi misyonunu başarıyla tamamlamış, 15 Temmuz'da olduğu gibi her sıkıntıyı birlik ve beraberlik içerisinde göğüslemiştir. Yine bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, salgınla mücadelemizi de aynı şuurla sürdürmemizi temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Şimşek, Güncel

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