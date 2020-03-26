Gölbaşı Belediyespor’dan ’Evde kal’ çağrısı

Gölbaşı Belediyespor, hazırladığı video ile koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.Kulüp yöneticileri ve teknik ekip, sosyal paylaşım sitelerinden yayımladıkları video ile vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.Videoda, şu ifadelere yer verildi:"Bugünleri sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz, geleceği bugünkü çabamız belirleyecek. Gelin riski birlikte azaltalım. Hepimiz birbirimizin, sevdiklerimizin, bütün çocuklarımızın sağlığından sorumluyuz. Hem kendinin hem de başkalarının sağlığını tehlikeye atma. Sağlıklı bir gelecek için evde kal Gölbaşı."Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz da mesajında, "Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak, oyunu kurallarına göre oynayalım. Evde kalarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Hayat eve sığar, evde kal Gölbaşı, sağlıklı kal." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA