Gölbaşı'da camiler dezenfekte edildi
Gölbaşı'da camiler cuma namazı öncesinde belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.
13.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:31
Gölbaşı'da camiler cuma namazı öncesinde belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.
Gölbaşı'da kılınacak cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm camilerde ilaçlama yaptı. Ayrıca arasöz ile tüm cadde ve sokaklar özel ilaçlı su ile yıkandı. Yapılan çalışmalarla virüs ve mikropların üremesinin engellendiği, ekiplerin ilçenin tehlikeyle karşılaşmaması için günde ortalama 14 saat çalıştıkları ifade edildi. Çalışmaların korona virüs tehdidi bitene kadar düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gölbaşı Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın