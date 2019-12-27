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Gölbaşı'da Okullar Boyandı

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi Tarafından Hazırlanan Protokol ile Gölbaşı'da Boya İhtiyacı Olan Tüm Okulların Boyama İşlemi Gerçekleştirildi.

27.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:57 Gölbaşı'da Okullar Boyandı

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Öğrencilerimizin geleceğini önemsediğimiz kadar daha iyi daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için gayret ediyoruz. Kaymakamlığımızla yapmış olduğumuz ortak protokol ile daha önce belirlemiş olduğumuz okulların boyama işlemlerini gerçekleştirdik. Okulların çağrısına duyarsız kalmayarak belediyemizle iş birliği yapan Sayın Kaymakamımız Mutlu Köksal'a teşekkür ediyorum. Belediye olarak öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.


İskender Yıldırım, Güncel

Kaynak: Bültenler

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