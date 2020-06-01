Gölbaşı'da trafik kazası: 3 yaralı

Gölbaşı'da trafik kazası: 3 yaralıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

01.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:13
Gölbaşı'da trafik kazası: 3 yaralı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Bozan yönetimindeki 02 HN 419 plakalı otomobil ile Yasin Fettahoğlu'nun kullandığı 46 ER 882 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kazım Bozan ile araçta bulunan Merve Çakır ile Zeynep Fettahoğlu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gölbaşı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Gölbaşı, Güncel, Haber

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