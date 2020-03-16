Gölbaşı Devlet Hastanesi dezenfekte edildi
Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:37
Adıyaman 'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.
Devlet Hastanesinde korona virüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, "Tüm dünyada salgın oluşturan korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında hastanemizde büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır ve buna ilaveten tedbirler alınmıştır, dileğimiz bu salgını zararsız bir şekilde atlatmaktır" dedi. - ADIYAMAN
Devlet Hastanesinde korona virüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, "Tüm dünyada salgın oluşturan korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında hastanemizde büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır ve buna ilaveten tedbirler alınmıştır, dileğimiz bu salgını zararsız bir şekilde atlatmaktır" dedi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Adıyaman, Güncel
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