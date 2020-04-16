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Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik bağışı

Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Gençlik Merkezi tarafından Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesine siperlik bağışı yapıldı.

16.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:26
Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik bağışı
Şanlıurfa 'nın Bağlarbaşı Gençlik Merkezi tarafından Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesine siperlik bağışı yapıldı.

Tüm dünyada ortaya çıkan korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Şanlıurfa Bağlarbaşı Gençlik Merkezi tarafından yapılan siperlikler Adıyaman 'ın Gölbaşı Devlet Hastanesine bağışlandı.

Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerin ürettiği 500 adet siperlik, Gölbaşı Devlet Hastanesine teslim edildi.

Bağlarbaşı Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Buğrul, bu zor süreçte bizler için görevleri başında olan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını, bu salgın sürecinde ellerinden geldiğince sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, "Korona virüsü ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımıza destek veren Şanlıurfa Bağlarbaşı Gençlik Merkezine bu zorlu süreçte gösterdikleri sağduyudan dolayı hastanemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlarbaşı, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel
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