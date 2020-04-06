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Gölbaşı Esnaf odasından mülk sahiplerine çağrı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, iş yerlerini kapatan esnaflardan kira isteyen mülk sahiplerine yardımcı olun çağrısı yaptı.

06.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:53
Gölbaşı Esnaf odasından mülk sahiplerine çağrı
Adıyaman 'ın Gölbaşı İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, iş yerlerini kapatan esnaflardan kira isteyen mülk sahiplerine yardımcı olun çağrısı yaptı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, korona virüs salgını nedeniyle iş yeri sahiplerinin kiracılara yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.

Kocaman, "Bu dar günde, zor günde bir birimizi sahiplenmeliyiz. Bir birimize destek olmalıyız. Kiraların alınmaması gerekir. Üç dört ay iş yeri kirasının alınmaması çokta zor ve büyük bir şey değildir. Mülk sahibi kiracı ile dayanışma içinde olmalıdır. Esnafın yok olursa mülkün bir anlamı olmaz. Ekonomik durumu çok iyi olmayan mülk sahipleri en azından kiranın yarısını alarak kiracısına destek olmalıdır. Biz oda olarak Kaymakamlığa ve Belediye Başkanlığımıza başvuruda bulunduk. Belirtmiş olduğumuz gibi bu sıkıntılı günlerimizde birlik beraberliğimizi dayanışmamızı güçlendirerek bu zorlu süreci atlatacağımızın inancındayım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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