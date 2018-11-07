Gölbaşı Gölü'nde Kontrolsüz Av Malzemeleri Toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Denizlerin ve İç Suların Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde temizlik yapıldı.
Denizler ve iç sularda, su ürünleri avcılığı sırasında kopan, kaybolan ve denize terk edilen av araçlarının su yaşamında yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla başlatılan Denizlerin ve İç Suların Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Proje, Gölbaşı Gölü'nde uygulandı.
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan
Yavuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Temizkan'ın katılımıyla yapılan çalışmada, dalgıçlar gölden terk edilmiş av malzemelerini çıkardı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temizkan, yaptığı açıklamada, projenin su ürünlerinin yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılmasını engellemek olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kırıkhan
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:18