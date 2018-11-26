Gölbaşı Hentbolda Dolu Dizgin Gidiyor

Türkiye
Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden Gölbaşı Belediyesi
Spor, kendi evinde Amasya Atatürk
Lisesi Spor Kulübü'nü 45-25 mağlup etti.
Gölbaşı Belediye Spor Kadın Hentbol Kulübü, Amasya Atatürk Lisesi Spor Kulübü karşısında elde ettiği bu skorla grup liderliğindeki pozisyonunu korumayı başardı. Gruptaki 4 maçını da kazanan Gölbaşı Belediye Spor puanını 8'e çıkardı. Gölbaşı temsilcisi bir sonraki hafta Pertek
Spor'la karşılaşacak. - ANKARA
Gölbaşı Belediyesi,Türkiye,Amasya
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:03