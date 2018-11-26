26 Kasım 2018, 17:03
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Gölbaşı Hentbolda Dolu Dizgin Gidiyor

Gölbaşı Hentbolda Dolu Dizgin Gidiyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu’nda mücadele eden Gölbaşı Belediyesi Spor, kendi evinde Amasya Atatürk Lisesi Spor Kulübü’nü 45-25 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden Gölbaşı Belediyesi Spor, kendi evinde Amasya Atatürk Lisesi Spor Kulübü'nü 45-25 mağlup etti.

Gölbaşı Belediye Spor Kadın Hentbol Kulübü, Amasya Atatürk Lisesi Spor Kulübü karşısında elde ettiği bu skorla grup liderliğindeki pozisyonunu korumayı başardı. Gruptaki 4 maçını da kazanan Gölbaşı Belediye Spor puanını 8'e çıkardı. Gölbaşı temsilcisi bir sonraki hafta Pertek Spor'la karşılaşacak. - ANKARA Gölbaşı Belediyesi,Türkiye,Amasya
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:03



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