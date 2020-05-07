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Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bu geceden itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmasının ardından ilçede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

07.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:54
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bu geceden itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmasının ardından ilçede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe giriş ve çıkışlarında sürücüler uyarılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaptı.
Ekipler tarafından yapılan uygulamada 388 market, 224 fırın ve 43 akaryakıt istasyonu denetlenirken 8 iş yerine idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamada sosyal mesafeye uymayan 28 kişiye ise 392'şer lira ceza kesildi. İlçede park ve bahçelerde ise şerit çekilirken Gölbaşı Belediyesi ise anons ederek vatandaşların koronavirüs salgınına karşı tedbirli davranmamalarını istedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise ilçenin 14 gün karantina içerisinde tedbirleri üst seviyeye çıkarttıklarını ihtiyacı olan vatandaşlarına destek sağlayacaklarını söyledi. Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: akaryakıt istasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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