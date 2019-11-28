Haberler » Güncel » Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor - Haber

Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

28.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:03Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğin söyledi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını önlemek aynı zamanda ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ekiplerimiz budama çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22 Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
19:21 Kırmızı ışık faciasına, 8 yıl hapis cezası çıktı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
19:20 Faslı sendikadan "İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılması" çağrısı
19:18 Instagram çöktüé Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 Yenilenen Bahariye Spor Tesisleri'nin açılışı yapıldı
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:22 Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 19:24:48