Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümü kutlanması ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
12.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:54
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümü kutlanması ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda Mehmet Teyfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve sonrasında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programa Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçe Jandarma Komutanı personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, ilçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Recep Akbaşlı, "Zulmü hiçbir zaman alkışlamayan, her zaman adaletten ve mazlumlardan yana olan hakkın sesi olan Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılında ve istiklal marşımızın kabulünün 99. Yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Milli kimliğimizin inşasında sahip olduğu rol, yaşadığımız son süreçlerle daha da önem kazanmıştır" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Konuşmalardan sonra öğrencilerin hazırladıkları şiirler öğrenci korosu tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Kaymakam Köksal ve protokol üyeleri tarafından verildi. - ADIYAMAN
Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda Mehmet Teyfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve sonrasında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programa Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçe Jandarma Komutanı personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, ilçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Recep Akbaşlı, "Zulmü hiçbir zaman alkışlamayan, her zaman adaletten ve mazlumlardan yana olan hakkın sesi olan Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılında ve istiklal marşımızın kabulünün 99. Yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Milli kimliğimizin inşasında sahip olduğu rol, yaşadığımız son süreçlerle daha da önem kazanmıştır" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Konuşmalardan sonra öğrencilerin hazırladıkları şiirler öğrenci korosu tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Kaymakam Köksal ve protokol üyeleri tarafından verildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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