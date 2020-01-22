Haberler » Güncel » Gölbaşı ilçesinde Yarıyıl Şenliği düzenlendi - Haber

Gölbaşı ilçesinde Yarıyıl Şenliği düzenlendi

Gölbaşı Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik "Yarıyıl Şenliği" düzenlendi.

22.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:12Gölbaşı ilçesinde Yarıyıl Şenliği düzenlendi
Gölbaşı Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik "Yarıyıl Şenliği" düzenlendi.
Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, eğlenerek tatilin keyfini çıkaran çocuklar, maske atölyesi, akrobalans gösterileri, şişme oyun parkları, yüz boyama etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Etkinliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilere güzel bir karne hediyesi verdiklerini belirterek, "Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Her çocuğumuz geleceğe dönük hedefleri var. Biz bu çocuklarımızın hedeflerine ulaşabilmesi için her zaman yanlarındayız." dedi.

Etkinlik, 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

Gölbaşı Belediyesi, Zübeyde Hanım, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09  Doğu Anadolu bölgesindeki bazı ziraat odası başkanları ve beraberlerindeki heyetin ziyareti
16:08  Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
16:08  Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun gazetecilerle buluştu
16:08  Geri Dönüşüm Şaheserleri
16:08  Iraklı vekillerden "yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması" adımı
22.01.2020 16:17:51