Gölbaşı ilçesinde Yarıyıl Şenliği düzenlendi

Gölbaşı Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik "Yarıyıl Şenliği" düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, eğlenerek tatilin keyfini çıkaran çocuklar, maske atölyesi, akrobalans gösterileri, şişme oyun parkları, yüz boyama etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Etkinliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilere güzel bir karne hediyesi verdiklerini belirterek, "Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Her çocuğumuz geleceğe dönük hedefleri var. Biz bu çocuklarımızın hedeflerine ulaşabilmesi için her zaman yanlarındayız." dedi.

Etkinlik, 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA