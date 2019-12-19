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Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Organize Sanayi Bölgesine ziyaret

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

19.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:26 Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Organize Sanayi Bölgesine ziyaret
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Köksal, yapılan yatırımları, mamül üretim kapasitelerini, istihdam oranını ve fabrika kapasiteleri üzerine incelemelerde bulunarak işletme müdürlerinden bilgi aldı.
Köksal, Organize Sanayi Bölgesinde devam eden ve bundan sonra devam edecek olan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.
Faaliyete geçmesi muhtemel işletmelerle ilgili ise gerekli yardımın sağlanacağını ve istihdam noktasında yüksek bir oran yakalanabileceğini belirten Köksal, Gölbaşı ilçesinin geneli için bu yatırımların çok önemli olduğunu kaydetti.

Güncel

Kaynak: AA

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