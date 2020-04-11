Gölbaşı Kaymakamı Köksal gıda denetimine katıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gıda sektöründe denetimlere katıldı.
11.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:00
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde yürütülen gıda denetimlerine Kaymakam Mutlu Köksal başta olmak üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu eşlik etti.
Kaymakam Köksal, market, manav, fırın ve diğer gıda ürünleri satan işletmelerin denetiminde, işletme sahiplerine kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA