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Gölbaşı Kaymakamı Köksal okul müdürleriyle bir araya geldi

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal okul müdürleriyle bir araya geldi.

13.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:10Gölbaşı Kaymakamı Köksal okul müdürleriyle bir araya geldi
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal okul müdürleriyle bir araya geldi.
Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki eğitim faaliyetleri ele alındı, yürütülecek çalışmalar belirlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, sosyal ve kültürel faaliyetler, resmi tören ve programlara katılım, EBA kullanımlarının değerlendirilmesi, okul internet sitelerinin kullanımı, TÜBİTAK 4006 ve diğer proje başvuruları ve öğretmen ders programı konuları üzerine sunum yaptı.
Okul müdürlerleriyle istişarelerde bulunan Köksal, gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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