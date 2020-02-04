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Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor

Gölbaşı'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve model bir kent olarak gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor.

04.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:47Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor
Gölbaşı'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve model bir kent olarak gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor.

Gölbaşı Belediyesinin '100. yılın model kenti Gölbaşı' vizyonunun bir parçası olan 'Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi' için tanıtım toplantısı yapılacak. Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı fizibilite destek programı kapsamında desteklenen projenin tanıtım ve açılış toplantısı, 5 Şubat'ta Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - ANKARA

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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