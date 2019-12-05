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Gölbaşı kent çiftliği projesi için sözleşme imzalandı

Kent Çiftliği'nin proje sözleşmesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ankara Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Arif Sayış tarafından imzalanarak resmiyete kavuştu.

05.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:43Gölbaşı kent çiftliği projesi için sözleşme imzalandı

Kalkınma Ajansı ile Kent Çiftliği projesi için sözleşmesinin imzalandığı söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kent Çiftliği projesiyle birlikte 7'den 70'e herkesin şehir merkezinde doğayla, tarımla, toprakla buluşacağını, üretim anlayışının fikirden, marka değeri taşıyan ürünlere canlanacağını, Gölbaşı sosyal ve ekonomik vasamına veni bir soluk kazandırılacağını söyledi.

Gölbaşı'nda bütüncül kalkınma çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak Kent Çiftliği Projesi'nin 'de bu anlayışla üretilen ilk örnek olması ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bu dönemde desteklenen tek proje olması nedeniyle büyük bir mutluluk duyduklarını da ifade etti.

GÖLBAŞI'NA KIRSAL KALKINMA

Gölbaşı Kent Çiftliği projelerinin geniş kapsamlı çalışmalarla üretilmesiyle, Gölbaşı'nda kırsal kalkınmanın önünü açacak, tarım ve hayvancılık potansiyeli güçlenecek, üretilen ürünlere marka değeri kazandırılabilecek. Kent Çiftliği kırsal kalkınmanın sağlanmasında sürekli gelişim merkezi işlevi üstlenecek. Çiftlik buluşmalarıyla, üreten çiftçilerimiz arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için de zemin oluşturulacak.

KENT ÇİFTLİĞİ SAYESİNDE DOĞAYLA BİRE BİR TEMAS

Gölbaşı Kent Çiftliği bostanları, seraları, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, doğal kafesi, yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceğikentsel açık alanın oluşturulmasına da zemin hazırlayacak.

YEREL ÜRÜNLERE MARKA DEĞER KAZANDIRILACAK

Gölbaşı Kent Çiftliği, ilçede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin, marka değerini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak, yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması markalaşması ve ticarileşmesine hem zemin hem de olanak sağlayacak. Kent Çiftliği aynı zamanda butik ürün ve hizmetlerin ticarileşmesinin ve pazar fırsatlarının artırılmasının önünü açacak.

ÇOCUKLAREĞLENEREK ÖĞRENECEK

Şehir hayatında doğup, büyüyen çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için doğayla iç içe olmaya ihtiyacı var. Bu nedenle Kent Çiftliği'nde uygulamalı eğitimlerimiz de olacak. Çocuklarımız için tarımsal üretim süreçleri, tarım ve hayvancılığın önemi, doğa ile uyum ve ekolojik döngüler gibi konuların anlatılmasına yönelik eğitimler, sertifika programları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

ÜRETEN KADINLAR KAZANACAK

Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarına olanak sağlayacak olan Kent Çiftliği'nde, el emeği göz nuru ürünlerin satışına olanak sağlanacak tezgahlar oluşturulacak. Katma değeri yüksek ürünlerin ticarileşmesi için olanaklar sağlanacak.

GÖLBAŞI KENT ÇİFTLİĞİ İLGİ ODAĞI OLACAK

Halihazırda çok sayıda Ankaralının ilgi odağı olan Gölbaşı, Kent Çiftliği ile de cazibe merkezi kimliğini güçlendirecek, sosyal ve ekonomik yaşamın her alanda gelişmesine katkılar sunacak. Gölbaşı Kent çiftliği projesi'nin hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.


Ramazan Şimşek, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: Bültenler

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