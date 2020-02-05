"Gölbaşı Kent Çiftliği" projesi tanıtıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Gölbaşı Kent Çiftliği" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Karakaya, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçim sürecinde millete verilmiş sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bugün bu sözlerin yerine getirildiğini gördüklerini belirten Karakaya, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kent Çiftliği Projesi'nin Gölbaşı'na kimlik kazandırma ve ilçeyi hem taşra hem metropol olarak konumlandırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Köy, üretimin olduğu yerdi. Köy doğrudan bize üretimi çağrıştırıyordu. Mahalle ise sanayide çalışanların ikamet ettikleri ve daha çok tüketilen yerlerdi. İşte bir yere kimliğini nasıl verirseniz gelişimi de ona göre olur. Gölbaşı'nı nereye konumlandırmamız gerekiyordu. Bizim Gölbaşı'nı tam bir metropol olarak değil, taşrapol kimliği ile birleştirerek, bir kimlik ortaya koymamız gerekiyordu. Bu proje böyle bir düşünce ürünüdür. Yani rastgele yapılan bir proje değildir."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise projenin "100. Yılın Model Kenti Gölbaşı" vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Projenin ilçe turizmine katkı sağlamasını, alternatif rekreasyon alanları sunmasını, Gölbaşı'na yeni bir çehre kazandırmasını, yıl boyu aktif şekilde kullanılarak kültürel faaliyetlere katkı sağlamasını amaçladıklarını anlatan Şimşek, "Tarımsal üretimi Ankara halkı ile buluşturmasını, sosyal, ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama dahil olmasına katkı sağlamasını, çocuklarımızın eğlence, dinlence ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan bir alan sunmasını, genç arkadaşlar için toplumsal bütünleşme, sosyalleşme ve ekonomide yer alma fırsatı sunulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA