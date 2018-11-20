Gölbaşı Müftülüğünden Şehit Ailelerine Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 17:24



20 Kasım 2018 Salı 17:24

Gölbaşı İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilçede bulunan şehit aileleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.İlçede bulunan şehit ailesini ziyaret planına alan din görevlileri, şehit ailelerini ziyaret etti.Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilçedeki tüm şehit ailelerini ziyaret edeceklerini belirtti.Ziyaretlerde şehit ailelerinin sorunlarını ve taleplerini de dinlediklerini ifade eden Yıldırım, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydetti.