20 Kasım 2018, 17:24
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Gölbaşı Müftülüğünden Şehit Ailelerine Ziyaret

Gölbaşı Müftülüğünden Şehit Ailelerine Ziyaret

Gölbaşı İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilçede bulunan şehit aileleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Gölbaşı İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilçede bulunan şehit aileleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

İlçede bulunan şehit ailesini ziyaret planına alan din görevlileri, şehit ailelerini ziyaret etti.

Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilçedeki tüm şehit ailelerini ziyaret edeceklerini belirtti.

Ziyaretlerde şehit ailelerinin sorunlarını ve taleplerini de dinlediklerini ifade eden Yıldırım, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydetti.
20 Kasım 2018 Salı 17:24