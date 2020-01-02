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Gölbaşı Muhtarından Genel Müdür Başaran'a Hizmet Teşekkürü

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula ilçesine bağlı Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ile Narıncalıpıtrak Mahalle Muhtarı Eşref Yağcı'yı makamında ağırladı.

02.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:36 Gölbaşı Muhtarından Genel Müdür Başaran'a Hizmet Teşekkürü

Gölbaşı Muhtarı Mehmet Kuş, mahallelerine bağlantısı yapılan prefabrik içme suyu deposu için Genel Müdür Başaran'a teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, 'nın Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ile Narıncalıpıtrak Mahalle Muhtarı Eşref Yağcı makamında ziyaret etti. Genel Müdür Başaran, mahalle muhtarlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "17 ilçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Gölbaşı Mahallemizde prefabrik içme suyu deposu imalatı yaptık. Çiftçiibrahim ve Yeşilyayla Mahallelerine de bu depodan içme suyu ulaşacak. İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışma ile 3 mahallemizin su sıkıntısını giderdik. Çalışmamızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"MASKİ gibi bir kuruma sahip olduğumuz için çok şanslıyız"

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş da içme suyu sıkıntılarının giderilmesi sonrasında duydukları memnuniyeti Genel Müdür Başaran ile paylaşmak istediklerini belirterek, "MASKİ'nin çalışmalarından çok memnunuz. MASKİ gibi bir kuruma sahip olduğumuz için çok şanslıyız. 50 tonluk depomuzun mahallemize bağlantısının yapılmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mehmet Kuş, Kula, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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