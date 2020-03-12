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Gölbaşı'na 32 derslikli okul için protokol imzalandı

Gölbaşı Belediyesi ile hayırsever Ümit Altuntaş tarafından ilçeye kazandırılacak 32 derslikli okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

12.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Gölbaşı'na 32 derslikli okul için protokol imzalandı
Gölbaşı Belediyesi ile hayırsever Ümit Altuntaş tarafından ilçeye kazandırılacak 32 derslikli okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.
Gölbaşı Belediyesi'nde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, hayırseverlerin devlete ve millete yardımcı olmak anlamında ellerinde olan imkanları her vesileyle seferber ettiğini belirtti.
Ümit Altuntaş'ın da bir okul yaptırmak üzere müracaatta bulunduğunu aktaran Bilgihan, "Biz de taleplerini uygun bulduk. Gölbaşı Belediyemiz de gereken desteği sağlayacak ve çocuklarımızın daha konforlu ve daha ilimsel verilere uygun eğitim öğretim almalarına zemin hazırlanmış olacak. İlçemize güzel bir eser kazandırmış olacağız." dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de hayırsever Ümit Altuntaş'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler : Gölbaşı Belediyesi, Ümit Altuntaş, Güncel

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