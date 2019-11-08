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Gölbaşı'na bir semt pazarı daha

Eymir Mahallesi Park Eymir Konutları'nda vatandaşların pazar ihtiyacını karşılamak için, Köyceğiz Gölü caddesinde semt pazarı kurulması kararı alındı.

08.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:54 Gölbaşı'na bir semt pazarı daha

Gölbaşı'nın en kalabalık nüfusana sahip olan yerleşim bölgelerinden Park Konutları'nda, vatandaşların pazar ihtiyacına Gölbaşı Belediyesi kayıtsız kalmadı. Gölbaşı Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği Park Eymir Konutları'nda semt pazarı kurulacak.

PAZAR GÜNLERİ KURULACAK

Park Eymir Konutları Gölü caddesi üzerinde kurulacak semt pazarının Pazar günü kurulması kararlaştırılırken,Zabıta Müdürlülüğü yetkilileri semt pazarında yer alacak esnafların belirlenmesi için 13 KASIM günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapılacağı bildirdi.

PARK EYMİR SAKİNLERİNE HAYIRLI OLSUN

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,kurulacak semt pazarıyla ilgili "Park Eymir sakinlerimiz kapalı semt pazarımıza uzak kalıyordu. Vatandaşlarımızın da Park Eymir Konutları'na hafta sonu semt pazarı kurulması için yoğun bir talebi vardı. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın talepleri sonrası, Park Eymir Konutları'nda Pazar günleri semt pazarı kurulacak. Bir çok vatandaşımız Köyceğiz Gölü Caddesi üzerine kurulacak pazarda artık rahatlıkla alışveriş yapabilecek. Park Eymir sakinlerimizeşimdiden bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim. " açıklamasında bulundu.


Köyceğiz, Eymir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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