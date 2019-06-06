Gölbaşı'nda 2 otomobil çarpıştı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
İlçesi Malatya
Karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin
istikametinden Malatya istikametine giden Bülent Balyemez idaresindeki 33 NRT 38 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Mehmet Şenol
idaresindeki 02 EH 123 plakalı otomobil 1 Nisan
Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sibel Şenol yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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