Gölbaşı'nda "3. Borani Şenliği" yapıldı

Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyünde düzenlenen Borani Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.

Çelik Köyü yakınlarındaki "Kara Çömçe" mevkisinde yapılan etkinliğe yurt içinde ve yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Borani Etkinliği Komitesi Başkanı Kenan Özdemir, yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece bir tas borani içmek olmadığını, etkinlikle köylüleri birbiriyle buluşturmak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından borani, bulgur pilavı ve patlıcan yemeğinden oluşan menü gelen misafirlere ikram edildi.

Borani Şenliği çocukların katıldığı çeşitli yarışmalar ve oynanan halaylarla sona erdi.

Kaynak: AA