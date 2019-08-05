Haberler» Güncel» Haber

Gölbaşı'nda "3. Borani Şenliği" yapıldı

Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyünde düzenlenen Borani Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.

05.08.2019 16:00 Gölbaşı'nda
Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyünde düzenlenen Borani Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.
Çelik Köyü yakınlarındaki "Kara Çömçe" mevkisinde yapılan etkinliğe yurt içinde ve yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.
Borani Etkinliği Komitesi Başkanı Kenan Özdemir, yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece bir tas borani içmek olmadığını, etkinlikle köylüleri birbiriyle buluşturmak istediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından borani, bulgur pilavı ve patlıcan yemeğinden oluşan menü gelen misafirlere ikram edildi.
Borani Şenliği çocukların katıldığı çeşitli yarışmalar ve oynanan halaylarla sona erdi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54   Adana'daki FETÖ/PDY davası
17:51   Kazada ölen düzensiz göçmenler toprağa verildi
17:50   FETÖ şüphelisi iki kişinin hücre evinde yakalanması
17:50   MUĞLA Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü diğeri yaralı olarak kaçtı
17:50   ANTALYA Ölen arkadaşları için adalet istediler
17:50   ANTALYA Ölen arkadaşları için adalet istediler
17:49   Çanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdi