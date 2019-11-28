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Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

28.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:40Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları devam ediyor
Adıyaman Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ifade etti.
Yetkililer, uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas edip kesintiler yaşanmaması amacıyla çalışıldığını belirterek, aynı zamanda ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için budama yapıldığını kaydetti.

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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