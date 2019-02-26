Gölbaşı'nda AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir
ve AK Parti
Gölbaşı İlçe Teşkilatı, MHP
Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve beraberindeki heyet, MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Kamber Öztürk
'e ve MHP İlçe Başkanlığına, seçim irtibat bürolarının hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.
Öztürk, Belediye Başkanı Özdemir
ve AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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Kaynak: AA