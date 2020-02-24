Gölbaşı'nda amatör denizcilik eğitimi

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hedef Bir Milyon Amatör Denizci' projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu, Kısa Mesafe Telsiz Kursu ve sınavı düzenlenecek.



Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'e kadar sürecek 'Hedef Bir Milyon Amatör Denizci' projesine Gölbaşı Belediyesi de destek veriyor. Amatör Gemi Ehliyet Kursu, Kısa Mesafe Telsiz Kursu için kayıtlar başladı. Kurslara başvurmak isteyen adaylar Gölbaşı Belediyesi Bağlama Kütüğü servisine müracaat edebilecek.



Amatör Gemi Ehliyet Kursu ve Kısa Mesafe Telsiz Kursu sınavı 9 Mart Pazartesi günü saat 13.30'da, Kısa Mesafe Telsiz Kursu sınavı saat 15.30'da Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. Müracaat için 0312 485 51 92 numaralı telefonlardan bilgi alnabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA