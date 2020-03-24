Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı'nda araçlara korona virüs dezenfektesi - Haberler

Gölbaşı'nda araçlara korona virüs dezenfektesi

Gölbaşı Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfekte çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:11
Gölbaşı'nda araçlara korona virüs dezenfektesi
Gölbaşı Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfekte çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, ilçede bulunan araçlar Gölbaşı Belediyesi görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Gölbaşı Belediyesi, eski belediye binasının bulunduğu anda ' Araç dezenfekte noktası' oluşturdu ve araçları dezenfekte etmeye başladı. İlçedeki ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri, istedikleri takdirde oluşturulan noktada araçlarını dezenfekte ettirebiliyor.

Araç sürücüleri uygulamadan memnun

Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek korona virüsüne karşı topyekün mücadelenin devam ettiğini söyledi.

İsteyen her vatandaş yaptırabiliyor

Virüsle mücadelenin devam edeceğini söyleyen Başkan Şimşek "Korona virüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren, Gölbaşı Belediyesi olarak bu virüse karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. Belediye olarak oluşturduğumuz dezenfekte noktasında isteyen her vatandaşımızın aracı dezenfekte ediliyor. Bu dezenfekte işlemi ile araçların virüsten korunması hedefliyoruz. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gölbaşı Belediyesi, Araç, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:12: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 15:12: Virüs et fiyatlarını artırdı, kasapların işleri yüzde 80 düştü - Haber 15:12: 65 kilogramlık yayın balığı yakaladı - Haber 15:12: Amasya'da "Vefa Koordinasyon Grubu" ekipleri vatandaşların taleplerini karşılıyor - Haber 15:12: Beton mikserlerine elektronik takip geliyor - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler
Loading