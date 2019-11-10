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Gölbaşı'nda Atatürk anıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:57Gölbaşı'nda Atatürk anıldı
'ın Gölbaşı ilçesinde, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Gölbaşı Hükumet Konağı önünde düzenlenen anma törenine, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, ilçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Kerim Gül, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören daha sonra belediye konferans salonunda etkinliklerle devam etti.

Belediye Konferans salonunda bir konuşma yapan Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Bilen,"Atatürk idealleriyle,düşünceleriyle ve bize kazandırdıklarıyla 81 yıldır aramızdadır. Atatürk'ü anlamak,onun çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye'sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere onu tanıtmak, ideallerini gerçekleştirebilme bilincini aşılamak için, bizlere büyük görevler düşmektedir.

Onun çizgisinden sapmadan sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için onun ilkelerini kavratmak bir zorunluluktur. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller yetiştirmeliyiz. Atatürk bu vatan için yaptıklarıyla her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine de aşılamıştır. Atatürk'ü sevmek demek onun izinden yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı, minnetle anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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