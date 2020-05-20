Gölbaşı'nda berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı.

Gölbaşı'nda berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
20.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:01
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı.

Gölbaşı ilçe merkezinde faaliyet gösteren berber ve Kuaförlere gönüllülük esasına göre Salı ve Çarşamba günleri mesai saatleri içinde sürüntü verdi.

Berber ve kuaförler ile personellerine yapılan uygulamayı yerinde olduğunu ifade eden berber Hayati Arslan "Esnaf Odası Başkanımız ve Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimimiz tarafından yapılan bu uygulama sayesinde salgının tekrar baş göstermesinin engellenmesi amacıyla yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çarşamba, Adıyaman, Güncel, Haber

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