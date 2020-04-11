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Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı

Ankara'nın hafta sonları en çok yoğunluğun yaşandığı Gölbaşı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sonrası göl kenarları ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:19
Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı
Ankara 'nın hafta sonları en çok yoğunluğun yaşandığı Gölbaşı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sonrası göl kenarları ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen güneşi görenler soluğu sokaklarda, parklarda sahillerde alıyordu. İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle 31 şehirde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından sokak ve caddelerde yaşanan yoğunluk sona erdi.

Fırınların açık olması nedeniyle bazı vatandaşlar ekmek aldıktan sonra evlerine döndü. Yasak nedeniyle cadde, sokak, park, sahil kenarı ve meydanların boş olduğu gözlenirken, araç yoğunluğu da azaldı.

Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan az sayıda vatandaşı da evlerine gönderdi.

Gölbaşı'nda belli noktalarda emniyet güçleri ve bekçiler tedbirlerini artırarak şehir içerisindeki kontrollerini aralıksız sürdürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Güncel
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