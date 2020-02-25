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Gölbaşı'nda çiftçilere eğitim

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere yönelik "Meyve ağaçlarında aşılama" kursu verildi.

25.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:54Gölbaşı'nda çiftçilere eğitim
'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere yönelik "Meyve ağaçlarında aşılama" kursu verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş işbirliğinde, çiftçilere yönelik kursta konuşan Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, son yıllarda Gölbaşı'nda ceviz, Antep fıstığı, badem ve Trabzon hurması yetiştiriciliği yapılan alan miktarının hızlı arttığını söyledi.
Çiftçilerin teknik bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla çeşitli kurslar düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, "40 çiftçiye kurs açtık. Kursta yumuşak çekirdekli, sert kabuklu ve üzümsü meyveler başta olmak üzere tüm meyve türleri için ayrı ayrı aşılama yöntemleri ile teorik bilgilerin yanında sahada uygulama yaptırmayı hedefliyoruz." dedi.
Kursiyerlere kurs sonunda belge verileceği belirtildi.

Erdal Yılmaz, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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