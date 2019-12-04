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Gölbaşı'nda engelliler unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

04.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:26Gölbaşı'nda engelliler unutulmadı

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik etkinlik programı düzenlendi. Düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek, Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir, siyasi ilçe başkanları, belediye birim müdürleri ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Engelliler gününe özel slayt gösteriminde salonda duygu dolu anlar yaşanırken,Gölbaşı Belediyesi Engelliler birimi öğrencilerinin koro, halk oyunları ve tiyatro gösterileriizleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

"ENGELLİ KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek yaptığı konuşmada engelleri kaldırmak için mücadele ettiklerini söylerken "Engelli kardeşlerimiz hepimizin birer parçası. Engelli olacağımızı unutmadan onların hayat şartlarını unutmadan, onların hayatını daha kolay, daha iyi hale getirmek için elimizden gelen ne varsa yapmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Program sonunda Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek, engellilere ve ailelerine yemek ikramında bulundu.


Dünya Engelliler Günü, Ramazan Şimşek, Güncel

Kaynak: Bültenler

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