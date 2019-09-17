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Gölbaşı'nda engellilere büyük kolaylık

Gölbaşı ilçesinde engelliler için Atatürk Sahil Parkı, Mevlana Parkı, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde engelli araç şarj istasyonları kuruldu.

17.09.2019 10:38Gölbaşı'nda engellilere büyük kolaylık
Gölbaşı ilçesinde engelliler için Atatürk Sahil Parkı, Mevlana Parkı, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde engelli araç şarj istasyonları kuruldu.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, engelli ve dezavantajlı vatandaşlar için daha yaşanabilir ilçe oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Şimşek, "Gölbaşı Belediyesi olarak engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Atatürk Sahil Parkı, Mevlana Parkı, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kurduğumuz istasyonlarda engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını şarj edebilecek." dedi.
Engelli vatandaşlar da yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Şimşek'e teşekkür etti.
Engelli Resul Kılıç, "Çok güzel bir uygulama. Bazen seyir halindeyken aracımız şarjım bitiyor. Şarj istasyonu imdadımıza yetişti. Bu güzel hizmeti bizlere sunan Gölbaşı Belediyesi'ne teşekkür ederiz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Güncel

Kaynak: AA

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