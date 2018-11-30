Gölbaşı'nda Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı

Erkenek
Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'in ev sahipliğinde yapıldı.
Gölbaşı ilçesinde Kervan
restoranda düzenlenen toplantıda Besni
Belediye Başkanı İbrahim Öztürk
, Erkenek içme suyu isale hattının proje ihalesinin tamamlandığını belirterek, projenin devletin tasarruf tedbirleri nedeniyle hayata geçemediğini söyledi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise Erkenek içme suyu isale hattının proje ihalesinin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Devlet Su İşleri'ne gerekli yazıları yazdık, gerekli görüşmeleri yaptık. 2018'de isale hattının ihale edilerek 7'inci ayda başlatılması yönünden kararlar alındı, ancak devletimizin tasarruf tedbirleri kapsamında isale hattının yenilenmesi projesi beklemeye alındı. Projenin bir an önce başlaması için bakanlık ve siyasilerle görüşmelerimiz devam ediyor."
Daha sonra Erkenek Grup İçme Suyu Birliği 2019 yılı bütçesi 535 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin ikinci maddesi olan Sarı Yaprak köyünün birliğe katılma talebi oy birliğiyle kabul edildi.
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