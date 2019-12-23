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Gölbaşı'nda fidan dağıtım töreni yapıldı

Gölbaşı ilçesinde fidan dağıtımı yapıldı.

23.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:06 Gölbaşı'nda fidan dağıtım töreni yapıldı
Gölbaşı ilçesinde fidan dağıtımı yapıldı.
Fidan dağıtımı programı öncesi Ziraat Odası Başkanlığında toplantı yapan Kaymakam Mutlu Köksal, çiftçilerin taleplerini dinledi ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kaymakam Köksal, "Çiftçilerimiz için kaymakamlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odası Başkanlığı organize şekilde, işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar, yapılan projeler ve bundan sonra hayata geçirilecek olan iş ve işlemlerin takipçisi olacağız. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Her geçen gün bir adım daha ileriye gitmek için bizlere ve sizlere büyük görev düşmektedir." dedi.
Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven tarafından hazırlanan programa muhtarlar da katıldı.

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Kaynak: AA

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