17.06.2019 21:07
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Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Bugün öğleden sonra dolu ile karışık yağışın ardından çıkan fırtına nedeniyle ev, ahır ve kümes çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.
Çayırlı Mahallesi Muhtarı Nejdet Ökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış ve fırtına nedeniyle evlerde, ahırlarda, garajlarda hasar meydana geldiğini, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Ökmen, "Mahallemizde afet olmuştur. Öğleden sonra dolu ile karışık yağan yağışın ardından hortum meydana geldi. 3 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Elektrik telleri koptuğu için elektriğimiz yok." dedi.Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA
Çayırlı, Ankara, Güncel

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